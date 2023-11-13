Vatandaşların sağlıklı ürünlere ulaşması ve güvenli bir alışveriş yapması adına çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerini ilçe genelinde sürdürüyor.

Çarşı ve Pazar yerlerinde esnafları dolaşan Zabıta ekipleri, yükümlülüklerini yerine getirmeyen esnafa işlem yaptı.

Düzenli olarak Pazar esnafını da denetleyen Zabıta ekipleri, esnafın her açıdan en kaliteli hizmeti sunması adına yoğun çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Vatandaşlarımızın alışverişlerini en iyi şekilde yapmaları adına ekiplerimiz gerekli denetim çalışmalarını hassasiyetle yapmaktadır. Hem esnafımızın işlerini en iyi şekilde yapmaları, hem de vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları adına bu denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecek.”