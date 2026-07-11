

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen bakım çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz kış mevsiminde yoğun kar yağışı, sağanak yağışlar ve sıcaklık farkları nedeniyle oluşan doğal yıpranmalar giderildi. Türkiye'nin son 40 yılındaki en sert kışlarından birinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı'nın yedi kez yoğun kar yağışı alması, bölgedeki kireç taşı yapısında parçalanmalara ve bazı alanlarda mevsimsel yabani ot oluşumuna neden olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Onikişubat Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Kılıçsallayan, oluşan deformasyonların tamamen doğal nedenlerden kaynaklandığını belirterek, bakım çalışmalarının bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Kılıçsallayan, Ahır Dağı'nın büyük bölümünün "çağşak" olarak bilinen kireç taşından oluştuğunu, sert kış koşullarının bu taş yapısında doğal kırılmalara yol açtığını söyledi.

Bakım ve onarım çalışmalarının belediye bütçesine herhangi bir mali yük getirmediğini vurgulayan Kılıçsallayan, projeye destek veren sponsor firmalara teşekkür etti. Altekma ve Kahramanmaraş merkezli DRG Drone firmasının katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde dev Türk Bayrağı yeniden canlı görünümüne kavuştu.

Çalışmalar kapsamında yalnızca mevsimsel yabani otların temizlenerek kurutulduğunu, doğal kaya yapısının ise korunduğunu belirten Kılıçsallayan, Ahır Dağı'ndaki dev Türk Bayrağı'nın milli birlik ve beraberliğin simgesi olarak Kahramanmaraş'ı temsil etmeye devam edeceğini ifade etti. Kısa sürede şehrin en önemli sembollerinden biri haline gelen Ahır Dağı'ndaki dev Türk Bayrağı, tamamlanan bakım çalışmalarıyla birlikte ziyaretçilerini yeniden ilk günkü ihtişamıyla karşılamaya hazırlanıyor.