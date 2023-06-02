Dünyaca ünlü gastronomi websitesi TasteAtlas'ın yayınladığı Dünya'nın En iyi Dondurulmuş Tatlıları listesinde Maraş dondurması, 3'üncü sırada yer aldı.

Hırvatistanlı gazeteci Matija Babic’in 2015’te kurduğu ve gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle tanınan TasteAtlas websitesi, 31 Mayıs’ta Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları listesini açıkladı.

Listenin 3'üncü sırasında Maraş dondurması yer aldı. Sitede Maraş Dondurmasıyla ilgili;

“Türk dondurmasının- adı gibi- Maraş şehrinden geldiğine inanılır ve onu diğer çeşitlerden gerçekten ayıran şey, erimeye karşı direnci ve özellikle yoğun, çiğnenebilir dokusudur.

Aslında Kahramanmaraş bölgesinde, dondurma tipik olarak normalden belirgin şekilde daha fazla salep içerir, bu nedenle bazen kesme dondurma olarak adlandırılır- Türkçe ‘kesme’, kesmek anlamına gelir- bu dondurma çeşidinin genellikle bir bıçak ve çatal ile yenilmesinin nedeni budur.” ifadeleri yer aldı

İran'ın safranlı 'Bastani Sonnati' adlı dondurması ise listenin birincisi oldu.

