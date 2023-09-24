İkincisi düzenlenen şiir şölenine yoğun katılım sağlandı.

Açılış Konuşmasını Düşeyaz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Vedat Ali Kızıltepe yaptı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de programa katılarak burada şiirin başkenti Kahramanmaraş’ta bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir belediyesi Kültür spor ve turizm daire başkanı Duran Doğan da Büyükşehir Belediyesi olarak şiirin, sanatın ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde bu tarz organizasyonların şehrimize çok yakıştığına değindi.

Şiir şöleninde şiirseverlerin okudukları birbirinden özel şiirler katılımcılardan tam not aldı.