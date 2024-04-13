İnsanın dünyaya gelişiyle birlikte günler ayları, aylar yılları koşarcasına kovalıyor...

Alınan her nefes ve yaşanılan tecrübe ile ömür denilen süreç bazen bir roman, bazen bir dram bazen de tarihten bir yaprak gibi..

Kahramanmaraş’ta yaşayan ve ömürleri bir asra yaklaşan insanların hikâyeleri Aksu TV ekranlarında yayınlanan ‘hayat ağacı’ programında can buluyor.

Hayat Ağacının Bu Haftaki Konuğu Osman Armut Oldu.

Geçmişte Yaşadıkları Gözünde Canlanan Osman Amca Yaşamış Olduğu Zorlu Süreçleri Anlattı.