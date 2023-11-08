Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere karşı 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, yapılan eş zamanlı operasyonlarda ilk belirlemelere göre, 71 bin 415 liraya, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konulduğunu bildirdi.