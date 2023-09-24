6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi’nin olduğu bölgede basın açıklaması yapan afetzedeler, burasının dere yatağı olduğunu ifade eden bilirkişi raporunun bulunarak mahkeme dosyasına girdirilmesini talep ettiler. Ayrıca bölgeye deprem müzesi yapılması istemediklerini söyleyen afetzedeler, her gelip geçtikçe acılarımızın tazelenmesini istemiyoruz. Burası patlıcan ve marul bahçesiydi, neden imara açıldı ve çok katlı binalar yapıldı? Burayı yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı’nın halen hayatta olduğunu ve tutuklanmadığını söylediler.

6 şubat tarihli depremlerde ilk günlerde kendilerine yardım edilmediğini ancak bunun için hiçbir yetkiliye kızmadıklarını çünkü yıkımın büyük olduğunu ancak öncesinde buralara imar izni verenlerin yargılanması gerektiğini ifade eden afetzedeler, sorumlulardan hesap soruluncaya kadar her ay burada toplanacaklarını sözlerine eklediler.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’ndeki apartmanların yıkılma nedenini inceleyen bilirkişi raporunda, enkazın hızla kaldırılması sebebiyle kritik tespitlerin yapılamadığı belirtildi. Raporda, sitede yıkılan binaların enkazının hızla kaldırılmış olması nedeniyle kolonların ve taşıyıcı sistemlerin kesilip kesilmediğine dair tespit yapılamadığı belirtildi.