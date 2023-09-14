Milli Eğitim Müdürü Kahraman Burada Yaşanan Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen Ve Öğrencilere Başsağlığı Dileklerinde Bulundu.
Kahraman Konuşmasının Devamında Yeni Eğitim Öğretim Yılı Dolayısıyla Öğretmen Ve Öğrencilere Başarı Dileklerinde Bulundu.
Milli Eğitim Müdürü Kahraman Burada Yaşanan Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen Ve Öğrencilere Başsağlığı Dileklerinde Bulundu.
Kahraman Konuşmasının Devamında Yeni Eğitim Öğretim Yılı Dolayısıyla Öğretmen Ve Öğrencilere Başarı Dileklerinde Bulundu.
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