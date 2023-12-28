Ekonomist Hikmet Gümüşer 2023 Yılını Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.
Ekonomist Gümüşer Konuşmasını Sonlandırırken 2024 Yılının Ülkemizin Finansal Anlamda Kalkındığı Ve Güçlendiği Bir Yıl Olmasını Diliyorum Dedi.
Ekonomist Hikmet Gümüşer 2023 Yılını Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.
Ekonomist Gümüşer Konuşmasını Sonlandırırken 2024 Yılının Ülkemizin Finansal Anlamda Kalkındığı Ve Güçlendiği Bir Yıl Olmasını Diliyorum Dedi.
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