Ekonomist Hikmet Gümüşer 2023 Yılını Aksu Haber’e Özel Değerlendirdi.

Ekonomist Gümüşer Konuşmasını Sonlandırırken 2024 Yılının Ülkemizin Finansal Anlamda Kalkındığı Ve Güçlendiği Bir Yıl Olmasını Diliyorum Dedi.