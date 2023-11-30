Elbistan Ak Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Aday adaylık başvurusunu gerçekleştirdikten sonra Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, projeleri ile de ilçede heyecan yaratmıştı.

Asrın felaketinden en fazla etkilenen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için elini taşın altına koyan ve bu amaçla 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle Elbistan halkıyla şehri yeniden imar ve inşa edeceklerini vurgulayan Yener, bu şehrin bizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var, vurgusu yaptı.

Aday adaylık süreci ilçede coşkuyla karşılanan Yener, Elbistan’da istişarelerde bulunarak toplumun her kesimine hitap eden projeleri ile yeni bir Elbistan için tüm gücüyle çalışacağını belirtti. Görev aldıkları takdirde hemen şehrin inşa ve imarı için kolları sıvayacaklarını ve Elbistanlı teknik insanlarla şehrin yeniden ihya edeceklerini sözlerine ekleyen İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, bu şehrin kaybedecek 1 dakikası bile yok, biz de zamanı verimli kullanıp dört bir koldan şehrimizi yeniden inşa edeceğiz. Dedi.