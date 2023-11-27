Aday Adaylığı ilçede coşkuyla karşılanırken toplumun her kesimini kucaklayan yaklaşımıyla ziyaretlerini sürdüren İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, Yeniden Refah Partisi Elbistan İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Her fırsatta 40 yıllık inşaat mühendisliğini sahaya yansıtarak ilçenin ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Yener, Refah Partisi İlçe Başkanı Sabahattin Kayabaşı ve ilçe teşkilatı ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede ilçenin son durumu ele alındı.

Yener’in bir diğer durağı da Elbistan Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı oldu. Burada oda başkanı Mükremin Alagöz ve oda yönetimi ile bir araya gelen İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, neden aday adayı olduğunu ve ilçe ile ilgili projelerini anlattı.

Yener, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Elbistan’la ilgili hayallerim var, bu hayallerimi Elbistanlı genç hemşehrilerimle birlikte gerçekleştireceğiz ve Elbistan’ı eskisinden daha güzel daha modern bir şehir haline getireceğiz” dedi.