Elbistan’da Ak Parti Belediye Başkanlığı Aday Adayı tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantının ilk konuşmasını yapan inşaat mühendisi Abdullah Yener, kendini tanıtırken yaklaşık 40 yıllık inşaat mühendisi olduğunu belirterek bu süreçte Elbistan’da Kahramanmaraş’ta ve ilçelerinde ayrıca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğu büyük projelerden bahsetti,

Konuşmasının devamında, Elbistan’ı Elbistanlı teknik elemanlarla birlikte tekrar ayağa kaldıracağını söyledi.

İnşaat mühendisi Abdullah Yener konuşmasının devamında Elbistan için yapmış olduğu özel hizmetlerden de bahsetti.