Elbistan’ı Daha Yaşanılabilir Bir Metropol İlçe Yapma Yolunda Birçok Sosyal Donatının Yanı Sıra Standartlarını Yükseltmek İçin Büyük Bir Özveriyle Çalışmalarına Hız Kesmeden Devam Eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İlçede Et Tanzim Satış Ofisi Kurması Talimatını Verdi.

Başkan Gürbüz Vatandaşın Ucuz Ve Kaliteli Et Alabilmesini Sağlamak Adına Böyle Bir Projeyi Hayata Geçirdi.

Şu Anda Bir Tane Olan Ama İhtiyacın Artması Halinde Sayısının Artırılabilmesi Hedeflenen Et Satış Ofislerinde Günlük 10 Gövde Kuzu Eti Satılacak.

Konu Hakkında Bir Açıklama Yapan Başkan Gürbüz Vatandaşımıza Hayırlı Uğurlu Olsun İfadelerine Yer Verdi.