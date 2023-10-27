Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları ve deprem sonrası yapılan çalışmalar sebebiyle yolları bozuk olan Bahçelievler Mahallesi’ndeki tüm sokaklar asfaltla buluşuyor.

İlçedeki sorunları tek tek çözüme kavuşturan Elbistan Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi’nin asfalt sorununu da çözdü.

Asfaltlama çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Talep ve sorunları dinleyen Başkan Gürbüz, burada yaptığı açıklamada