Cumhur İttifakı'nın Ak Parti Elbistan Belediye Başkan adayı olan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, seçim çalışmaları çerçevesinde ilçede aktif bir şekilde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Yener, bugün de yoğun tempolu ziyaretlerine aralıksız devam ederek Elbistanlıların talep ve beklentilerini dinledi.

Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Yener, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit ederek çözüm odaklı projelerini anlattı ve destek istedi. İlçe sakinleri tarafından samimi ve içten bir şekilde karşılanan Yener, birlikte çalışarak Elbistan'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyor.