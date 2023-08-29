Ahmet Karacabey Caddesi’ndeki ara sokakların asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin ulaşımda yol açtığı sorunların giderilmesine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Ara sokakların asfaltla buluşturulmasına odaklandıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Altyapısı bitenler başta olmak üzere ara sokakların tamamını asfaltlayacağız” dedi. Ahmet Karacabey Caddesi’ndeki ara sokakların asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Ahmet Karacabey Caddemizin tüm ara sokaklarını asfaltlıyoruz. Elbistan’ımızda hayatı normale döndürmek adına şehrimizdeki tüm ana caddelerde özellikle de altyapısı biten tüm ara sokaklarımızın tamamını asfaltlayacağız. Ahmet Karacabey Caddemizde esnaflarımızın yoğun bir talebi vardı. Biz bu talebi karşılamış olduk. Bundan sonraki süreçte de şehir merkezinde depremin özellikle yoğun etkilediği noktalarda bu çalışmamız sürecek” açıklamasında bulundu. Ulaşımla ilgili sorunları tamamen ortadan kaldırmak için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Elbistan’da 27 ana cadde Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunuyor. Onlar da bir taraftan çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem anakent belediyesi hem de Elbistan Belediyesi olarak sokak ve caddelerimizi asfaltla buluşturacağız. Vatandaşımızın depremden sonra yaşadığı bu olumsuzlukları inşallah tamamen ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

