Edinilen bilgiye göre, ilçede asrın felaketi sonrası kalıcı kontların inşaatında görevli 29 yaşındaki Ali Parlak, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Ali Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçede asrın felaketi sonrası kalıcı kontların inşaatında görevli 29 yaşındaki Ali Parlak, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Ali Parlak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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