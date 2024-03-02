Genel kurulda öncelikle, teklifin içerdiği emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesini öngören madde kabul edildi. Ardından, 8. Yargı Paketi'nin tamamı genel kurul tarafından onaylandı ve yasalaştı.

Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emekliler ayrı ayrı olmak üzere ikramiye alacaklar. Milyonlarca emeklinin hesabına her bir bayram için 3 bin lira olmak üzere toplamda 6 bin lira yatırılacak. Ayrıca, emeklilerin yanı sıra vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar da hisseleri oranında ikramiye alacaklar.

Emekli ikramiyesine yönelik düzenlemenin mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası ikramiyelerin 10 Nisan'daki Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı içinse ödemelerin 10-15 Haziran'da yapılabileceği belirtiliyor.