Gribal Enfeksiyonlar Yüksek Ateş, Baş Ağrısı, Öksürük, Yaygın Kas Ağrısı İle Seyreden Burun, Boğaz, Üst Solunum Yolları Ve Bazen De Akciğerleri Tutan, Pandemi Yapabilen İnfluenza Virüsünün Etken Olduğu Bir Enfeksiyon Hastalığı Olarak Gün Yüzüne Çıkıyor.

Havaların Soğuduğu Ve Nem Oranının Düştüğü Dönemler Olan Kış Ve Bahar Aylarında Daha Sık Görülürken Çocuklar, Yaşlılar, Ek Hastalığı Olanlar, Sigara Kullananlar Ve Gebelerde Daha Ağır Seyrediyor.

Semptomların Başlamasından 24 Saat Önce Ve Başladıktan 5 Gün Sonraya Kadar Bulaştırıcılık Yoğun Olarak Görülürken LUNA KLİNİK KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI OP. DR. LEVENT ÖZTÜRK Bu Dönemlerde Çok Dikkatli Olunması Gerektiğini İfade Etti.