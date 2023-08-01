Başkan Mahçiçek burada enfes Premium’u gezerek Expo 2023 Köşesi İle Onikişubat Belediyesinin Vizyon Projesine Destek Veren Ahmet Nail Polat’a Teşekkür Etti.

Ziyarete Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit de eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, “projemizi sahiplenerek destek olan Enfes Premium İşletmecisi Ahmet Nail Polat’a teşekkür ederim” dedi.

Enfes Premium İşletmecisi Ahmet Nail Polat’ta, Expo projesini önemsediklerini ifade ederek ziyaretleri için Başkan Mahçiçek’e teşekkür etti.