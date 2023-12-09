Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Aksu Organize Sanayi Bölgesi ile Türkoğlu iki Organize Sanayi Bölgeleri terkin edilerek, Erkenez Organize Sanayi Bölgeleri tüzel kişiliği altında birleştirilmesinin ardından müteşebbis heyet birleşme sonrası ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen Toplantının Gündeminde İse Revize İmar Planı, Organize Sanayi Bölgeleri Sanayi Kampüsünün Kurulması, Atık Su Arıtma Tesisi Projesi, Altyapı Ve Üst Yapıların Durumu Yer Aldı.

İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Erkenez Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İsmail Kurtul, Toplantıya Katılanlara Teşekkürlerini İletti.