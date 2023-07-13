‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana temasıyla Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Uluslararası EXPO 2023’ün üst denetim organı olan Danışma Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İstiklal Üniversitesi Rektörü Dr. İsmail Bakan, KSÜ Rektör Yardımcısı Dr. Orhan Doğan, KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ile EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve ilgililer katıldı.

Toplantıda Başkan Mahçiçek, projelerdeki ilerleme durumu ve belirlenen açılış tarihine ilişkin katılımcıları bilgilendiren sunum yaptı.

Toplantının ardından projeler tek tek gezilerek yerinde bilgi aktarımı yapıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, şöyle konuştu

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise EXPO 2023’le Kahramanmaraş’a değer kattıklarını ifade etti.