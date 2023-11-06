Çok sayıda etkinliğin olduğu, 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği kitapların yer aldığı EXPO 2023 Kitap Fuarı, yoğun ilgi görüyor.

Fuarın ikinci günün konuğu ise hayata anlam katan sözlerini şiirleri ve romanlarıyla okurlarına aktaran Prof. Dr. Nurullah Genç oldu.

Türk edebiyatına Rüveyda, Denizin Son Martıları, Yanılgı Saatleri ve Hüznün Lalesidir Dünya gibi pek çok eser kazandıran, özellikle ‘Yağmur’ adlı şiiriyle tanınan Şair Nurullah Genç, sevenlerinin yoğun ilgisi eşliğinde söyleşi gerçekleştirdi.

Burada Aksu Haber’e özel açıklama yapan Şair Nurullah Genç Kahramanmaraş’ta olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise “EXPO 2023 Kitap Fuarı’mızın ikinci günü de çok çok verimli geçti. ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, şair ve yazar Nurullah Genç’e günün anısına EXPO 2023’ün sembol çiçeği Maraş Sünbülü’nü takdim etti.

