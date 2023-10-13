Yürütülen yoğun lobi faaliyetleriyle 62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan EXPO 2023, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla Onikişubat Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalar neticesinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Menzelet ve Sır Barajları çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO 2023 arazisinde çalışmalar tamamlandı.

Dev organizasyon kapsamında EXPO 2023 rekreasyon alanına idari bina, kafe, restoranlar, lunapark, aquapark, kentin lezzetlerinin tanıtılacağı Arasta Kültür Çarşısı, cami, mevlevihane ve kent kütüphanesi, EXPO kulesi, amfi tiyatro, yeşil yaşam deneyimleme ve inovasyon merkezi, çocuk köyü doğa okulu, nikah sarayı, toplantı salonları, "Toprak ana" kinetik heykeli, hobi evleri, çocuk oyun alanları ile ülkelerin kültür ve medeniyetlerini tanıtacakları hobi bahçeleri yapıldı.

ABD, Hollanda, İspanya, Meksika, Almanya, Zimbabve gibi 22 ülkenin bahçe ve endemik bitkilerinin yer alacağı organizasyon kapsamında katılımcı ülkeler, yöresel mimarilerine uygun yaptıkları yapılarda medeniyetlerini, mutfak kültürlerini tanıtacak, stantlar kuracak.

220 bin metrekareden fazla yeşil alanın bulunduğu EXPO 2023 rekreasyon sahasının yıl boyu ziyaretçi çekmesi ve daha sürdürülebilir olması kapsamında alana çeşitli örnek projeler de yapıldı.

Bu çerçevede 70 bin dönüm üzerine yapılan "Kristal Lagün Havuzu" ile kelebek ve uğur böceklerinin bir arada gözlemlenebileceği "Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi" EXPO 2023'ün en dikkati çeken projeleri arasında yer alıyor.

Salgın ve deprem gibi olumsuzluklara rağmen hayata geçirilecek organizasyon, Kahramanmaraş'ın birçok değerini hem ulusal hem de uluslararası arenaya taşıyacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yaklaşık 3 ay açık kalması planlanan organizasyon kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'ın uluslararası arenada tanınırlığını artıracağını, kentin turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.