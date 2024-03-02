Ezgi Apartmanı davasının duruşması Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma, kimlik tespitlerinin ardından iddianame özetinin okunması ile başladı. Tutuklu müteahhit Y.A. ve tutuklu sorumlu mühendis fenni mesul M.T. duruşmada hazır bulundu.

Ezgi Apartmanı’ndaki pastanenin iç mimarı E.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı iç mimar E.D.’den savunma istedi.

E.D. kendisinin iç mimar olarak hizmet verdiğini pastanenin yenilenmesinde, sökme ve kırma gibi işlemler yapmadığını belirtti. E.D, Binada zemin etüdü yoktur, Binada kesilecek kolonlar söz konusu değildir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşma sonrası yapılan açıklamada, mahkeme heyeti sanıkların 'kırmızı bülten' ile aranmalarını reddetti. Avukat Ersan Şen, kim sorumlu ve suçlu ise ortaya çıkmasını istediklerini belirtti. Ezgi apartmanı davası 3 Mayıs tarihine ertelendi.