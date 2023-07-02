Fransa'da 27 Haziran'da polis kurşunuyla bir gencin ölmesinin ardından başlayan protestolar sürerken, kolluk kuvvetleri Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'den turistler dahil herkesi tahliye etti.

Fransız polisi, 5 gündür devam eden protestolarda Paris başta olmak üzere birçok kentte yaşanan talan ve yağma olayları üzerine güvenlik önlemlerini artırdı.

Caddede gezenleri itekleyerek alandan çıkartmaya çalışan polisler, yavaş davrananları copladı.

1 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı 2 bine yaklaştı.