Altınpark Fuar Merkezinde açılan fuar, depremin yaşandığı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Hatay'dan esnafın katılımıyla gerçekleşti.

Maraş dondurması, baklava, künefe gibi tatlıların satışa sunulduğu stantlarda, yöresel ürünlerden fuarı ziyarete gelen vatandaşlara da ikram edildi.

Ücretsiz ikram edilen Maraş dondurmasından tatmak isteyen vatandaşlar stantlar önünde uzun kuyruk oluşturdu.

4 gün sürecek Fuarda, acı dondurma ve acı baklava yeme yarışmaları da düzenlendi.

Acı baklava yeme yarışmasında birinci olan ve 2 kilo Maraş dondurması kazanan Semih Yalçınkaya, yarışma sayesinde ilk kez acılı baklava yediğini söyledi.

