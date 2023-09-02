Galaxy optik, kaliteli ve şık tasarımlarıyla optik gözlüklerden, güneş gözlüklerine geniş ürün yelpazesiyle vatandaşların hizmetine açıldı.

Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleştirilen törene, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Aksu Tv Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Beşen,İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kanbur, Onikişubat Muhtarları Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, Kahramanmaraş İl Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuklar duygularını Aksu Haber’e paylaştı.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Optisyen Sena Ünsal’da, Galaxy Optik hakkında bilgiler verdi.