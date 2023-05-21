Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Atalar Mahallesi'nde ileri yapı teknolojisiyle köy evleri inşa ediliyor.

İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan ve 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için Atalar Mahallesi'nde yapılacak 246 hafif çelik konstrüksiyonlu köy evinden 50'sinin inşasına 1 Nisan'da başlandı.

Çalışmaların aralıksız sürdüğü mahallede, temel betonu dökülen evlerden 5'inin yapımı tamamlanma aşamasına geldi.

Radye temelli, ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli, doğayla iç içe yaşam imkanı sunacak.