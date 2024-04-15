Bahar aylarının kendini hissettirdiği Kahramanmaraş’ta gelinlikçiler en özel modelleri genç kızlar için hazırlıyor.

Hareketlenen gelinlik piyasasında fiyatlar da modele göre değişiyor. Her şey dahil gelinlik paket kiralama fiyatları 25 bin TL'den başlarken bir gelinliğin satın alma bedeli ise 50 binleri buluyor,2024 yılının modası ise prenses ve kaburga modelli gelinlikler oldu.

Gelinlik modelleri ve fiyatlarıyla ilgili Aksu Habere konuşan İşletme sahibi Tarık demir, geçen sene asrın felaketi depremden dolayı rağbet olmadığını ama bu yıl çok yoğun bir şekilde rağbet ve istek olduğunu vurguladı.

