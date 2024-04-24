Şube başkanı ve beraberindeki ekibin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Oyuncaklar, kitaplar ve boyama setleri, miniklerin yüzlerinde sevinç dolu ifadeler oluşturdu. Hediyelerin yanı sıra, çocuklar için hazırlanan eğlenceli etkinlikler de büyük ilgi gördü.

Genç müsiad şube başkanı Mehmet emin koç 23 Nisan'ın önemini vurgulayarak, bu özel günde çocukların mutluluğunu paylaşmanın ve onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamanın önemine dikkat çekti.

Genç müsiad şube başkan yardımcısı Muharrem Debgici ise geleceğin teminatı olan çocukları fazlasıyla önemsediklerine dikkat çekerek tüm çocukların bu özel gününü kutladı.

Öğrenciler ise, düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, şube başkanı ve ekibine teşekkür ettiler.

Bu anlamlı etkinlik, çocukların coşkusunu ve sevincini paylaşarak toplumsal dayanışmanın gücünü bir kez daha gösterdi. Genç Müsiad Şube Başkanlığı'nın bu örnek davranışı, geleceğin teminatı olan çocuklara verilen değeri bir kez daha ortaya koydu.