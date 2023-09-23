Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu seçimli olağan genel kurul toplantısı Necip Fazıl Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun faaliyet raporu ve bütçesi onaylandıktan sonra söz sırası başkan adayı Ekrem Karaoğlan'a verildi. Karaoğlan, 3 yıl daha görev yapmayı hedeflediğini ifade etti.

Genel Kurul Toplantısında önemli kararlar alındı. Spor camiasının önde gelen isimleri bu toplantıya katılım sağladı. Depremde kaybedilen sporcuları anmak için duygusal slayt gösterisinin ardından Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu seçimlerine geçildi.

Ekrem Karaoğlan yapılan seçimin ardından seçimi kazandı ve yeniden Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu başkanı seçildi.

Ekrem Karaoğlan'ın başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Abdurrahman Akbaba, Adem Karaköse, Adnan Alagöz, Ahmet Güler, Akif Akkaya, Ali Aydın, Ali Kazancı, Bayram Yapar, Hasan Tandoğru, Hüseyin Şahin Bozdağ, İsmail Avanoğlu, Keramettin Güler, Mehmet Atçı ve Mehmet Köse