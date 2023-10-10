Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Huzuru" uygulaması kapsamında jandarma ekiplerinin sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik 117 operasyon düzenlediğini belirtti.

İHA, helikopter ve cayrokopter destekli operasyonlarda 181 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

Gözaltına alınanlardan 62'sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu

