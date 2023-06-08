KASKİ ve DSİ ekiplerini gösterdiği yoğun çalışmalar sonunda tespit edilen su, yapılan ilk analizlerde olumlu sonuç verdi.

Bir ay içerisinde yapılacak analizlerin durumuna göre Göksun’a bağlı Değirmendere, Fındıklıkoyak, Kireç, Gölpınar ve Taşoluk mahallelerine içme suyu ihtiyacı daha rahat sağlanacak.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, “bu kaynak ile beraber inşallah 5 Mahallenin İçmesuyu İhtiyacı Karşılanacak, ben emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

