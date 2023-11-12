Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, “Milli Mücadelenin Şehri Kahramanmaraş”
Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Hayaller Gerçek Olurken - Türkiye Yüzyılı’ konulu konferansa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Maraş, işgal altında yaşamaya karşı yükselttiği itiraz ve mücadelesiyle tarih sayfalarına kendi kendini kurtaran şehir olarak geçiyor. Bizim davamız sen, ben davası değil, istiklal ve istikbal davasıdır. Allah'ın izniyle Maraşlının cesareti ve yüreği kaim oldukça bu davanın sancağı asla yere düşmeyecek, bunu düşürmeye de kimsenin gücü yet