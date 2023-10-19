Bir Dizi Ziyaret Ve Temaslarda Bulunmak Üzere Kente Gelen Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Temel Atma Törenine Katıldı.

Bakan Yarımcısı Baba’ya Osbük Başkanı Memiş Kütükçü Kmtso Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı’nın Yanı Sıra İş Dünyasından Birçok İsim Katılım Sağladı.

Gelen Sanayi Ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan Katıldığı Temel Atma Töreninde Kahramanmaraş’ın İnşası Ve İhyası İçin Hep Birlikte Çalışacaklarını Söyledi.