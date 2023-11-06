Gündemi takip etmek için en çok tercih edilen iki kaynak sosyal medya ve televizyon haberleridir. Hem sosyal medya hem de televizyon, farklı avantajlar sunuyor ve insanların haberlere erişimlerini kolaylaştırıyor.

Sosyal Medya bilgilerin daha hızlı şekilde yayılmasına olanak sağlarken. Televizyon görsel ve sesli bir şekilde haber sunma avantajına sahiptir ve dezenformasyon konusunda en güvenilir liman olarak bilinir.

Her iki kaynağın önemi ve birbirinin tamamlayıcısı olmakla birlikte, Sosyal medya, sürekli bilgi yelpazesi sunarken televizyon haberlerini daha geniş analizler ve uzman yayınlar sunmaktadır.