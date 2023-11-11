Elbistan Belediyesi’nce yıkılan gazinoların olduğu bölgeye yapılacak Gazze Cami’nin temeli törenle atıldı.



4 yıl önce yıkılarak millet bahçesine dönüştürülen gazinolar bölgesindeki temel atma töreninde değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, camiye Filistin’de İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için ‘Gazze’ ismini verdiklerini söyledi.



Şehirdeki yeşil kuşak projeleriyle ilgili de bilgi veren başkan gürbüz, “bir millet bahçesini, bir de buranın içindeki güzel camimizin temelini atmış olduk. Önümüzdeki günlerde millet bahçesini açacağız. Burada eksikliklerimiz kalmayacak inşallah.” dedi.



Daha sonra Başkan Gürbüz vatandaşlarla birlikte butona basarak Gazze Cami’nin temeline ilk betonu döktü.