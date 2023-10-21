Programa Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuk oldu.

Başkan Okay programda doğu kent ve güneş evler ile ilgili süreci ilk defa Aksu TV ekranlarında canlı yayında anlattı. İşte Doğu kent ve güneş evler ile ilgili merak edilenler.

