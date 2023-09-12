Yaşanan depremler sonrası Türkoğlu ilçesinde gerek merkezde gerekse de kırsalda yaraların sarılması adına büyük bir özveri ile çalışan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Aksu TV ekranlarına Yayınlanan Haber Ötesi’ne konuk oldu.

Türkoğlu ilçesinde son durum, esnaf çarşıları, kalıcı konutlar, alt yapı ve üst yapı çalışmaları, ağır hasarlı binaların yıkım süreci, kırsaldaki son durum, kışa dair yapılan çalışmalar gibi konuların konuşulduğu programda Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür sordu, Başkan Okumuş yanıtladı.