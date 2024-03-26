AFAD, Tarihi kaçıran ve başvuru yapamayan hak sahiplerinin maduriyetini gidermek için bir günlük ek süre verme kararı aldı. Kahramanmaraş Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre, ek süre kapsamında başvurular 26 Mart 2024 tarihinde saat 00.01'de başlayacak ve aynı gün saat 23.59'da sona erecek.

Vatandaşlar, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan AFAD İl Müdürlüklerine başvurularını yapabilecekler. Ayrıca, deprem felaketinden etkilenen 11 ilde, AFAD İl Müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçelerde de başvuru imkanı sunulacak.

Bu ek süre, başvuru yapma fırsatını kaçıran ve hak sahipliği talebinde bulunamayan vatandaşlara umut olacak nitelikte. AFAD'ın bu adımı ile vatandaşlar, belirlenen tarih ve saatler arasında gerekli belgelerle birlikte AFAD İl Müdürlüklerine başvurarak haklarını talep edebilecekler.

