Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkân sağlayacak 4 günlük insani ara başladı.

Anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı. Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt tırının gireceğini ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak.

50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli mahkûm serbest bırakılacak. Takas edilecek esir ve mahkûmlar, kadın ve çocuklar arasından seçildi. Serbest bırakılacak tüm sivillerin belirlendiği liste yetkililerle de paylaşıldı.