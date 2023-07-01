Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 100 afetzede öksüz ve yetim çocuğu giydirdi.

Dernek gönüllüsü Gülbahar Sarıoğlu'nun girişimleri sonucu başlatılan "Yetim gülerse, dünya güler" projesi kapsamında, Kahramanmaraş'ta yaşayan 100 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık alındı.

Bayramlıklar, Hasene Konteyner Kent'te düzenlenen etkinlikle sahiplerine dağıtıldı.

Gülbahar Sarıoğlu, ilk günlerden bu yana yardım faaliyetlerini gönüllü olarak yürüttüğünü belirtti

Derneğin Samsun Temsilcisi Fatih Demir de barınma başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine her türlü desteği vermenin gayretiyle çalıştıklarını dile getirdi.