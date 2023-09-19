Hasırcıoğlu Avm, 19 Eylül Gaziler Günü Dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesini Ziyaret etti.

Gazilerle bir araya gelen Hasırcıoğlu Avm, yetkilileri, Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli’ye tüm gaziler adına plaket takdim etti.

Gazilere ise Atatürk işlemeli rozet hediye edildi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Hasırcıoğlu Avm sosyal medya müdürü Selver tekiş, “tüm gazilerimizin gaziler gününü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı

Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi, Dul Ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mehmet Ali Küpeli ise “bizleri ziyaret eden hasırcıoğlu ailesine teşekkür ediyoruz.” Dedi.