Geniş ürün yelpazesi ile Kahramanmaraş halkına hizmet veren Hasırcıoğlu Avm, yaklaşan öğretmenler gününe özel yeni bir kampanya daha düzenledi. 24 Kasım öğretmenler gününe özel küçük ev aletleri başta olmak üzere tüm ürünlerde geçerli peşin fiyatına 20 ay elden taksit imkânı sunan Hasırcıoğlu AVM, ürünlerini daha avantajlı imkânlarla müşterileriyle buluşturuyor. Kendisi de emekli sınıf öğretmeni olan Hasırcıoğlu Avm Kurucusu Mehmet Hasırcıoğlu Her yıl 24 Kasımda öğretmenlerimize özel indirimler yapıyorduk bu yılda aynı şekilde indirimlere devam ettiklerini belirtti.

