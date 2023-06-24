Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Depremde ilk yardım elini uzatan ülkelerden birinin Katar olduğunu vurguladı.



"Şu anda deprem bölgesinde 310 konteyner kentimiz oldu. Burada 403 bin afetzedemizi misafir etmeye başladık. Devam eden konteyner kentlerimiz var. Depremin ilk dönemlerinde yoğun bir çadır sevkiyatı yaptık. Buraya 1 milyon 3 bin çadır sevkiyatı yapıldı bölgeye. Bunların 630 bini kuruldu. Bir taraftan da bu çadırlar kaldırılarak afetzedelerimizi konteyner kentlere alıyoruz ya da isteyenlere de kira desteği veriyoruz. Yine kamu misafirhanelerimizde, otellerde misafir ettiğimiz afetzedelerimiz var. Bunları da kalıcı konutlar yapılana kadar en iyi şartlarda misafir etmeye çalışıyoruz. Bu manada kira yardımlarımızın da üçüncüsünü gerçekleştirdik. 230 bin depremzedeye Cumhurbaşkanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın talimatlarıyla bu hafta ödemelerini gerçekleştirdik."