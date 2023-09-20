Merkez Antakya ilçesindeki Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) ile İskenderun ilçesindeki İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) kampüslerindeki bazı binalar, afette kısmen hasar gördü.



Uygulamalı dersler haricinde yeni akademik yılın uzaktan eğitimle sürdürüleceği iki üniversitede kısmi hasar alan binalarda onarım çalışmaları devam ediyor.

Yeni akademik yılda 3 bin 500'er öğrenci alacağını duyuran her iki üniversitenin kontenjanları tamamen doldu.

"Üniversite doluluk oranı sıralamasında ilk 10'da yer aldık"

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, kampüsün depremlerden en az etkilenen yerlerden olduğunu söyledi.

Kampüsün deprem sürecinde önemli görev üstlendiğini aktaran Eren, şöyle devam etti:

"Deprem sürecinde ve sonrasında burada yaşanan gelişmeleri adım adım öğrencilerimiz ve kamuoyuyla paylaştık. Üniversitemizin depremden dolayı imajının etkilenmesini engellemeye çalıştık. En azından kampüsümüzün sağlam ve hizmet verebilir durumda olduğunu kamuoyuna duyurduk. Zaten tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız deprem sürecinde kampüsümüzde depreme müdahale etti, vatandaşlarımızın yaralarını sardı. Kampüsümüzün olumlu yönleriyle kamuoyunda görülmesi sonrası doluluk oranları da yüksek oldu. Beklediğimizin de üzerinde sayıya ulaşarak doluluk oranımız ülke üniversiteleri sıralamasında 10'uncu sırada yer aldı."