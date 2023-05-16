Hatay'daki depremde evinin yıkılmasıyla enkazdan 6 saat sonra kurtulan 62 yaşındaki esnaf Ali Mürdün, Valilik ve bir restoran zincirinin desteğiyle açılan yeni lokantasında gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerini müşterilerine ulaştırıyor.

Hatay'da çocukluğundan bu yana baba mesleği lokantacılığı iki kuşaktır sürdüren Mürdün, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depreme yakalandı.

Mürdün, Ulu Cami Mahallesi'ndeki evinin 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılmasıyla 6 saat sonra eşiyle enkaz altından kendi imkanlarıyla kurtuldu ve sarsıntıda Şirince Mahallesi'ndeki lokantasının da yıkıldığını öğrendi.

Büyük üzüntü yaşamasına rağmen memleketini terk etmeyen Mürdün, daha önceden tanıştığı bir restoran zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Gamze Cizreli ve Hatay Valiliğinin destekleriyle yapılan yeni prefabrik iş yerine kavuştu.

Gastronomi kenti Hatay'da ekşi aşı, oruk, kaytaz böreği, aşur, zahter salatası, kısır, cevizli biber, firik pilavı ve borani gibi yöresel yemekler yapan Mürdün, ömrü yettiği sürece mesleğini sürdürmek istiyor.

- "Amacım, Antakya yemeğinin kaybolmaması"

Şef Ali Mürdün, AA muhabirine, büyük afet yaşadıklarını ancak eş, dost ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle ayağa kalkmaya çalıştıklarını söyledi.

Enkaz altında 6 saat kaldığını anlatan Mürdün, "Evimiz iki katlıydı. Herkes aşağı iniyordu, ben yukarı çıktım öyle kurtuldum. Evim, lokantam hiçbir şeyim kalmadı. Herkes gibi ben de sıfırlandım. Çok şükür dostların sayesinde inşallah ayağa kalkacağız. Yüzüm gülüyor, istemeyerek de olsa gülmeye çalışıyorum. İnşallah hep beraber güleceğiz." dedi.

Mürdün, baba mesleğini çocukluğundan beri sürdürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Memleketime sahip çıkmak istiyorum, yoksa ben de giderdim. Bana bir sürü yerden, 5 yıldızlı otellerden teklif geldi. Gitmek istemedim, Antakya'yı seviyorum. Amacım, Antakya yemeğinin kaybolmaması. Babam bunu nenemden öğrenmiş, ben de babamdan, nenemden, annemden öğrendim. Antakya yemeği kaybolsun istemiyorum. Kültürümüz ölmesin, gastronomimiz yürüsün diye tabii ki usta yetiştireceğiz ama bu insanın içinde olması lazım, içinde yoksa bu olmaz. Ömrüm yettikçe bu işi yapacağım. Bu işi severek yapıyorum."

Mürdün, yöresel lezzetleri yaptığı lokantasında şu anda 5 kişiye de istihdam sağladığını anlattı.

- "Burada tekrar kazanlar kaynamaya başladı"

Mürdün'e iş yeri açmasında destek olan restoran zincirinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Cizreli de Hatay'ın gastronominin en önemli merkezlerinden biri olduğunu, buraya her geldiğinde mutlaka Ali şefi ziyaret ettiğini söyledi.

Depremden sonra Ali şefin bölgeyi terk etmek istemediğini, Antakya'nın tuzlu yoğurdu olmadan yemek yapamayacağını kendisine söylediğini anlatan Cizreli, "Onun üzerine Sayın Valimden yer ve altyapı istedik. Birlikte projeyi başlatalım istedik. Yaşadığımız felaketin üçüncü ayında burada tekrar kazanlar kaynamaya başladı. Bence bu şehre aslında umut da oldu. Kentin simgesi haline gelmiş bir şefimizin yemeğini tadıyor olmak, geleceğe dair büyük umutlar veriyor." diye konuştu.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak ise iş yeri yıkıldığı için üzgün olan Ali Mürdün'ün yeni iş yerine kavuşmasıyla mutluluk yaşadığını dile getirerek, "Bütün gayretimiz buna benzer lokantaları artırmak, Hatay'ı ve bütün bölgeyi geleceğe hazırlamak." ifadesini kullandı.

