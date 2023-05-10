Bakan Kirişci Sağlık-Sen Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Konuşmasının Devamında Şahin Bu Seçimin Kahramanmaraş, Türkiye Ve Avrupa Ülkeleri İçin Önemini Anlattı.

Caddesinde Bulunan Esnafları Ziyaret Ederek 14 Mayıs Seçimlerinde Destek İstedi.

Bu Kapsamda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Mahrukatçılar Caddesi, Yeni Hal Caddesi, Oduncular Caddesi Ve Biberciler

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