Bu Kapsamda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Mahrukatçılar Caddesi, Yeni Hal Caddesi, Oduncular Caddesi Ve Biberciler
Caddesinde Bulunan Esnafları Ziyaret Ederek 14 Mayıs Seçimlerinde Destek İstedi.
Ziyaretler Sonunda Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Seçime Sayılı Günler Kala Çalışmalarımızı Yoğun Tempoda Sürdürüyoruz” Dedi.
Konuşmasının Devamında Şahin Bu Seçimin Kahramanmaraş, Türkiye Ve Avrupa Ülkeleri İçin Önemini Anlattı.