Hollanda'da iktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca hükümet düştü.

Ülkede savaş bölgelerinden gelen mültecilerin çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören mülteci düzenlemesi hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.

Hollanda merkezli haber ajansı ANP, mevcut görüş ayrılıklarından cuma günü de bir sonuç çıkmayınca hükümetin düştüğünü, Başbakan Mark Rutte'nin istifasını sunacağını duyurdu.

Rutte'nin partisinden Henk Kamp, Hollanda meydasına verdiği demeçte "Hükümetin düşmüş olması büyük bir utanç." dedi.

12 yıl koalisyon hükümetleriyle başbakan olarak görevde kalan Başbakan Rutte, dördüncü dönemine Ocak 2022'de 271 gün süren müzakereler sonucu kurulan dörtlü koalisyonla başlamıştı.



Başbakan Mark Rutte, 10 Ocak 2022 günü Hollanda'nın Lahey kentindeki Kraliyet Sarayı Noordeinde'de yeni hükümetin kurulması sonrası Hollanda Kralı huzurunda yemin etmiştiAP Photo

Savaş bölgelerinden kaçan mülteci yakınlarının aile birleşimi ile Hollanda'ya gelmesini ayda 200 ile sınırlandırmak isteyen Rutte, bunun kabul edilmemesi halinde hükümeti düşürmekle tehdit etmişti.

Rutte'nin destek verdiği plana göre B kategorisinde yer alan mülteciler, geldikleri ülkede savaş bittiğinde, zulüm görme riski ortadan kalkacağı için, kendi ülkelerine geri dönmek zorunda.

Planda, savaştan kaçan mültecilerin aile birleşimi konusunda da sınırlama öngörülüyor.

Fakat ülkedeki dindar protestan seçmenin desteğini alan koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Parti bu plana şiddetle karşı çıkıyordu.

Bu önlemi sadece fazla göçmen akımı olduğunda kullanma teklifi de kabul görmeyince müzakereler sonuçsuz kaldı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan sonra Avrupa'nın en uzun süre görev yapan ikinci lideri konumundaki Rutte'nin beşinci hükümeti kurmak için erken seçime gitmesi bekleniyor.

Hollanda'da iltica başvuruları 2022'de üçte bir oranında artarak 46 binin üzerine çıktı.

Hükümet bu yıl iltica başvurularının 70 bin ile 2015'teki en yüksek seviyeyi yakalayacağını tahmin ediyor.